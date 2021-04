Palinsesti Rai 1, estate 2021: a tutta replica tra fiction e show. Tornano Superquark e i Music Awards (Di lunedì 26 aprile 2021) Antonella Clerici - The Voice Senior Sbornia calcistica a parte (a giugno ci sono gli Europei), Rai 1 ha deciso che le serate estive avranno un ’sapore’ dominante: quello del ‘già visto’. Tra fiction e show, la rete sarà farcita di repliche nel periodo – 6 giugno/11 settembre 2021 – che accompagnerà il telespettatore alla prossima stagione televisiva. Nel dettaglio, salvo variazioni, ecco i Palinsesti estivi definiti dal direttore di rete Stefano Coletta. Palinsesti Rai 1: prima serata estate 2021 DOMENICA – La serata festiva sarà dedicata alle fiction in replica, tra cui Vivi e lascia Vivere dal 18 luglio al 22 agosto. L’appuntamento con Una Voce per Padre Pio è programmato il 4 luglio. Spazio al calcio: il 6 giugno gli Europei ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 aprile 2021) Antonella Clerici - The Voice Senior Sbornia calcistica a parte (a giugno ci sono gli Europei), Rai 1 ha deciso che le serate estive avranno un ’sapore’ dominante: quello del ‘già visto’. Tra, la rete sarà farcita di repliche nel periodo – 6 giugno/11 settembre– che accompagnerà il telespettatore alla prossima stagione televisiva. Nel dettaglio, salvo variazioni, ecco iestivi definiti dal direttore di rete Stefano Coletta.Rai 1: prima serataDOMENICA – La serata festiva sarà dedicata allein, tra cui Vivi e lascia Vivere dal 18 luglio al 22 agosto. L’appuntamento con Una Voce per Padre Pio è programmato il 4 luglio. Spazio al calcio: il 6 giugno gli Europei ...

