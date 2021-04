Oscar 'mancato', Laura Pausini: 'E' stata comunque un'esperienza irripetibile' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Torno in Italia felice di aver vissuto un'esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Torno in Italia felice di aver vissuto un'nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica ...

Advertising

FanFerrante : che paese del cazzo siamo: festeggiamo malamente i 50 anni di una divinità come #Giorgia mentre stiamo ancora a pen… - Clotild75026688 : #Oscars2021 rammarico per il mancato Oscar al costumista del Pinocchio di @MatteoGarrone. Lo meritava tutto. Meno p… - elenamondio : RT @repubblica: 'Occasione sprecata': la rabbia sui social per l'Oscar mancato a Chadwick Boseman - repubblica : 'Occasione sprecata': la rabbia sui social per l'Oscar mancato a Chadwick Boseman -