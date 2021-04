No mask a cena nel locale dello 'sciamano', 57 multati (Di lunedì 26 aprile 2021) Cinquantasette 'no mask' sono stati multati sabato sera a Modena per essere andati a cena nella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Cinquantasette 'no' sono statisabato sera a Modena per essere andati anella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti ...

