Michele Dentice di Uomini e Donne debutta come attore in una famosa serie

(Di lunedì 26 aprile 2021)era uno dei cavalieri più popolari e ambiti del Trono Over (e te credo). Il personal trainer aveva fatto parlare di sé anche dopo aver mostrato il suo incredibile cambiamento fisico. Quest’anno il napoletano ha deciso di lasciare il programma e di non provare nemmeno a riconquistare Roberta, che adesso sta con Riccardo Maria Guarnieri (buongustaia). Questo è comunque un bel periodo per il del biondo, che ieri ha annunciato che far parte del cast di una. Sul profilo diinfatti è apparsa una foto sul set di Gomorra. “Ciak, si gira Gomorra! Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scrittaeffettivamente mi sta accadendo”. E visto che ci siamo, parliamo anche di cose ...

