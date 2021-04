Lotta Champions: cosa succede in caso di arrivo a pari punti (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma la Lotta Champions con cinque squadre in pochissimi punti: cosa succede in caso di arrivo a pari punti La Lotta Champions si infiamma: sono cinque le squadre potenzialmente in quattro punti, con la Lazio momentaneamente a 61 ma con la gara contro il Torino ancora da recuperare. In caso di vittoria andrebbe dunque a 64 punti. Il regolamento, in caso di arrivo a pari punti, prevede che ci si basi sugli scontri diretti. Nel caso in cui anche gli scontri diretti portassero ad un “pareggio” si guarderà alla differenza punti. CLASSIFICA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma lacon cinque squadre in pochissimiindiLasi infiamma: sono cinque le squadre potenzialmente in quattro, con la Lazio momentaneamente a 61 ma con la gara contro il Torino ancora da recuperare. Indi vittoria andrebbe dunque a 64. Il regolamento, indi, prevede che ci si basi sugli scontri diretti. Nelin cui anche gli scontri diretti portassero ad un “pareggio” si guarderà alla differenza. CLASSIFICA ...

