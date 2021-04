L’Eredità, arrestato un ex concorrente: il motivo è scioccante (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Eredità, arrestato un ex concorrente del game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna: il motivo è scioccante e le accuse pesanti Un uomo ucciso probabilmente a colpi di martello, sua moglie ferita gravemente e un terribile sospetto, Quello che a commettere il delitto e l’altro tentato omicidio sia stato il figlio. Ma uno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)un exdel game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna: ile le accuse pesanti Un uomo ucciso probabilmente a colpi di martello, sua moglie ferita gravemente e un terribile sospetto, Quello che a commettere il delitto e l’altro tentato omicidio sia stato il figlio. Ma uno L'articolo proviene da Inews.it.

Dome689 : RT @davidemaggio: Ex concorrente de L'Eredità ammazza a martellate il padre e taglia i polsi alla madre. - Empatia_78 : L'Eredità, 'padre ucciso a?? martellate e madre coi polsi tagliati': arrestato. Pazzesco: quando da Flavio Insinna d… - zazoomblog : L’Eredità concorrente arrestato: «Padre ucciso a martellate» VIDEO PUNTATA - #L’Eredità #concorrente #arrestato: - Luca_zone : RT @Corriere: Chi è Marco Eletti, lo scrittore di thriller (e concorrente all’Eredità) arrestato per aver ucciso il padre - davidemaggio : Ex concorrente de L'Eredità ammazza a martellate il padre e taglia i polsi alla madre. -