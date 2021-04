Kabir Bedi: “Di Sandokan ce n’è uno solo. Can Yaman? Sarà il pubblico a giudicarlo” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Di Sandokan ce n’è solo uno!”, dice Kabir Bedi, indimenticabile protagonista della serie cult: ed è lui. L’attore indiano lo ha dichiarato ai microfoni di “Live from Hollywood”, la trasmissione di Pascal Vicedomini in diretta streaming sui social media e sul sito del “Los Angeles, Italia Festival”, parlando a lungo del divo turco Can Yaman, nuovo volto del rifacimento di “Sandokan”, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve: “Se Can Yaman avrà successo? E’ bravo ma Sarà il pubblico a sentenziarlo”. Kabir Bedi ha sottolineato: “Ho visto alcune serie di cui l’attore turco è protagonista. Lo trovo bravo ed avrà successo sempre più, ma a stabilire l’affermazione popolare del nuovo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 aprile 2021) “Dice n’èuno!”, dice, indimenticabile protagonista della serie cult: ed è lui. L’attore indiano lo ha dichiarato ai microfoni di “Live from Hollywood”, la trasmissione di Pascal Vicedomini in diretta streaming sui social media e sul sito del “Los Angeles, Italia Festival”, parlando a lungo del divo turco Can, nuovo volto del rifacimento di “”, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve: “Se Canavrà successo? E’ bravo maila sentenziarlo”.ha sottolineato: “Ho visto alcune serie di cui l’attore turco è protagonista. Lo trovo bravo ed avrà successo sempre più, ma a stabilire l’affermazione popolare del nuovo ...

