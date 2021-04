Juventus, Allegri vede bianconero? Ombre nefaste sul futuro di Pirlo (Di lunedì 26 aprile 2021) Giornate travagliate per la dirigenza bianconera che dopo lo stop al progetto Superlega vede la squadra incappare nell’ennesimo stop stagionale. Il pareggio di ieri con la Fiorentina ha complicato il percorso della Juventus che ora rischia anche di perdere il posto in Champions League. Secondo La Repubblica, dopo le dichiarazioni post-partita di Andrea Pirlo si è visto un allenatore più sollevato nell’ammettere che né lui né il club siano soddisfatti dei risultati che stanno ottenendo sul campo. Juventus e Allegri, quindi, di nuovo insieme? Juventus, Allegri allunga (nuovamente) la mano sui bianconeri? La Juventus non riesce a trovare la quadra giusta, palesando difficoltà in impostazione e subendo il peggioramento delle prestazioni, fisiche e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Giornate travagliate per la dirigenza bianconera che dopo lo stop al progetto Superlegala squadra incappare nell’ennesimo stop stagionale. Il pareggio di ieri con la Fiorentina ha complicato il percorso dellache ora rischia anche di perdere il posto in Champions League. Secondo La Repubblica, dopo le dichiarazioni post-partita di Andreasi è visto un allenatore più sollevato nell’ammettere che né lui né il club siano soddisfatti dei risultati che stanno ottenendo sul campo., quindi, di nuovo insieme?allunga (nuovamente) la mano sui bianconeri? Lanon riesce a trovare la quadra giusta, palesando difficoltà in impostazione e subendo il peggioramento delle prestazioni, fisiche e ...

Advertising

capuanogio : ?? #Friedkin ha deciso, il futuro della #Roma si chiama #Sarri. Accantonata la pista #Allegri, a ore l'incontro con… - DavideCovello : RT @Peppe90898887: Vorrei il ritorno di #Allegri, sostituendo #Pirlo alla sua prima stagione ricordiamolo, anche solo per mandare a fanculo… - onlyju70 : RT @SilviaPrato1: #Sarri stava alla #Juventus... come un fungo in un bigne'...!!! Sarri alla #Juve piaceva solo agli anti #Allegri...a quel… - Rodolfo22455857 : @firstjoker1 @gianlucaeboli1 No no! Lui è andato xché megalomane! Non accettava la crescita step by step della Juve… - Peppe90898887 : Vorrei il ritorno di #Allegri, sostituendo #Pirlo alla sua prima stagione ricordiamolo, anche solo per mandare a fa… -