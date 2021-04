Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori? Lui ha le idee chiare

(Di lunedì 26 aprile 2021), fidanzato di, è pronto a cominciare una nuova avventura televisiva, che lo vedrà sbarcaresull’Isola dei Famosi. Ma se non fosse questa l’unica novità nella vita dello sportivo? Chiuso nella sua stanza di hotel, mentre attende di diventare un naufrago del noto reality di sopravvivenza, ha infatti risposto alle molte domande dei fan, specialmente sulla sua relazione con, e ha dichiarato in particolare che non gli dispiacerebbe affatto l’idea di diventare genitore. Leggi anche:, chi è suo padre Francesco? Età, carriera, moglie, figli, Instagramvuole diventare papà? A quanto pare, la diretta di stasera, 26 aprile, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Come già si vocifera da qualche giorno, questa sera dovrebbe esserea fare il suo ingresso nel reality. Pare quindi che dopo qualche difficoltà, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez abbia ...In parallelo alle numerose voci in circolazione sulle novità che potrebbero effettivamente star cambiando la sorte dei due innamorati, Cecilia ed il suo fidanzato, lei si aggiudica con ...Stasera in tv, lunedì 26 aprile 2021 , su Canale5, va in onda la dodicesima puntata dell’ Isola dei Famosi , il programma di ...Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez diventeranno presto genitori? Ecco cosa ha rivelato il sexy fidanzato della sorella di Belen.