Grillo: uno degli indagati, 'non c'è stata alcuna violenza e Beppe ha sbagliato a fare quel video' (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

lucianonobili : Fenomeno di un #Toninelli, la senatrice Bongiorno non difende i genitori ma una ragazza che ha denunciato uno strup… - pinapic : Condannare o assolvere il figlio di Grillo spetta alla magistratura. Ma non si può tacere sulle parole del padre: a… - fabiochiusi : “L’effetto delle parole di Beppe Grillo (...) è prima di tutto di ricordare alle donne cosa le attende se anche sol… - ADDuca1100 : RT @claudio_2022: Parla uno dei quattro ragazzi: «Nei guai per colpa di Grillo» ' il filmato è stato un danno clamoroso, era sbagliato pa… - TV7Benevento : Grillo: uno degli indagati, 'non c'è stata alcuna violenza e Beppe ha sbagliato a fare quel video' (2)... -