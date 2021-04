Elezioni sindaco di Roma, Bernaudo (LI) 'Partecipate nel caos? Vanno chiuse e fatte le gare per la gestione dei servizi' (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiano e candidato sindaco di Roma, commenta la situazione delle Partecipate del Comune di Roma finite sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti. '... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea, presidente di Liberisti Italiano e candidatodi, commenta la situazione delledel Comune difinite sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti. '...

Advertising

LegaSalvini : COMUNALI A MILANO, SALVINI: 'CAFFÈ CON GABRIELE ALBERTINI, MI PIACEREBBE TORNASSE SINDACO. PER LE ELEZIONI CENTRODE… - maryfagi : RT @Noiconsalvini: COMUNALI A MILANO, SALVINI: 'CAFFÈ CON GABRIELE ALBERTINI, MI PIACEREBBE TORNASSE SINDACO. PER LE ELEZIONI CENTRODESTRA… - luca_cangemi : il @PCdeChile ha ufficializzato la candidatura di @danieljadue popolarissimo sindaco di #Recoleta, di origine pale… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Elezioni sindaco di Roma, Bernaudo (LI) «Partecipate nel caos? Vanno chiuse e fatte le gare per la gestione dei servizi» htt… - Yogaolic : Elezioni, Salvini in pressing su Albertini: 'Sindaco della #Milano che guarda al futuro' -