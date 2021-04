Draghi presenta alla Camera il Pnrr: 248 miliardi, in gioco il destino del Paese (Di lunedì 26 aprile 2021) C'è "il destino del Paese" nel piano di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato oggi in aula alla Camera: 248 miliardi nel complesso che saranno investiti su sei missioni: dalla transizione ecologica e digitale, al lavoro, alla salute, all'istruzione e la ricerca, alle infrastrutture con l'obiettivo di ridurre i divari che fino a oggi hanno penalizzato Sud, giovani e donne. Preceduto dalle polemiche dell'opposizione di Fratelli D'Italia, Sinistra Italiana e degli ex M5s di Alternativa C'è, che hanno lamentato di aver ricevuto il piano aggiornato con le ultime modifiche soltanto nel primo pomeriggio e hanno chiesto un rinvio del dibattito (rinvio negato), il capo del governo ha parlato per tre ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 aprile 2021) C'è "ildel" nel piano di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio Mariohato oggi in aula: 248nel complesso che saranno investiti su sei missioni: dtransizione ecologica e digitale, al lavoro,salute, all'istruzione e la ricerca, alle infrastrutture con l'obiettivo di ridurre i divari che fino a oggi hanno penalizzato Sud, giovani e donne. Preceduto dalle polemiche dell'opposizione di Fratelli D'Italia, Sinistra Italiana e degli ex M5s di Alternativa C'è, che hanno lamentato di aver ricevuto il piano aggiornato con le ultime modifiche soltanto nel primo pomeriggio e hanno chiesto un rinvio del dibattito (rinvio negato), il capo del governo ha parlato per tre ...

dariofrance : Oltre 6 miliardi per la #Cultura nel #Pnrr che oggi il Presidente #Draghi presenta in Parlamento. Sarà proprio la… - fattoquotidiano : Alle 16 Draghi presenta il Recovery plan alla Camera. Ma dall’ultimo testo è scomparso il salario minimo - Agenzia_Ansa : Recovery, Draghi alla prova del Parlamento. Oggi presenta il piano alla Camera #ANSA - mgulivo7 : Recovery, Draghi presenta Pnrr alla Camera: 'Sarà da 248 miliardi. In ballo il destino del Paese, no a miopi vision… - paolaMilani6 : RT @fanpage: Draghi presenta il suo Pnrr da 248 miliardi: “Ho fiducia negli italiani, cambieranno il Paese” #PNRR -