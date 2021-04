Covid: Gb, in Scozia e Galles riaprono pub anche all'interno (Di lunedì 26 aprile 2021) Riapertura dei pub con prenotazioni a pioggia da oggi in Scozia e Galles , che seguono di un paio di settimane la maggiore nazione del Regno Unito, l'Inghilterra, su una delle tappe pi attese dai ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 aprile 2021) Riapertura dei pub con prenotazioni a pioggia da oggi in, che seguono di un paio di settimane la maggiore nazione del Regno Unito, l'Inghilterra, su una delle tappe pi attese dai ...

Advertising

DarthPump : Covid: Gb, in Scozia e Galles riaprono pub anche all'interno - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Gb: in Scozia e Galles riaprono i pub anche all'interno - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Scozia e Galles riaprono i pub anche all'interno ma per ora gli alcolici sono serviti solo fuori #ANSA - mircovic77 : RT @SkyTG24: Covid, Gb: in Scozia e Galles riaprono i pub anche all'interno - Lord_Vltor : 600 su 13.000.000 > 6 su 130.000 > 3 su 65.000 > 1 su 21.666,6- > 0.0046% Mortalità CoViD in Scozia: 0.0046% -