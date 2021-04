Cantona ricorda il mitico calcio volante al tifoso: «Ho un solo rimorso, non averlo colpito più forte» (Di lunedì 26 aprile 2021) Eric Cantona e il calcio volante al tifoso del Crystal Palace. Sono passati 26 anni. Quell’aggressione è passata alla storia del calcio. Cantona, che ora ha 54 anni, lo ricorda in un film (“The United Way”) in uscita il 24 maggio in Inghilterra, che traccia la crescita del Manchester United dal disastro aereo di Monaco del 1958 ai giorni nostri. Così: “Ho un solo rimpianto, non averlo colpito più forte” Cantona fu squalificato per nove mesi. Era il gennaio 1995. Dichiaratosi colpevole di aggressione in tribunale fu condannato anche scontare un periodo ai servizi sociali. Ora l’iconico giocatore francese, nel frattempo diventato scrittore, regista, attore, dice: “Sono stato insultato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Erice ilaldel Crystal Palace. Sono passati 26 anni. Quell’aggressione è passata alla storia del, che ora ha 54 anni, loin un film (“The United Way”) in uscita il 24 maggio in Inghilterra, che traccia la crescita del Manchester United dal disastro aereo di Monaco del 1958 ai giorni nostri. Così: “Ho unrimpianto, nonpiùfu squalificato per nove mesi. Era il gennaio 1995. Dichiaratosi colpevole di aggressione in tribunale fu condannato anche scontare un periodo ai servizi sociali. Ora l’iconico giocatore francese, nel frattempo diventato scrittore, regista, attore, dice: “Sono stato insultato ...

