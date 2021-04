Allenatore Juventus, un nome in caso di addio per Pirlo: le ultime (Di lunedì 26 aprile 2021) Allenatore Juve: un nome per sostituire Andrea Pirlo in caso di addio. Le ultime notizie sulla panchina bianconera Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità del binomio Pirlo-Juve nel 2021/2022 non sono mai state così basse. Anche Repubblica segue questa linea, svelando anche il nome del possibile sostituto del tecnico bianconero. Si continua a parlare di Massimiliano Allegri, che era a Torino la settimana scorsa (solamente per riportare il figlio in città per la riapertura delle scuole). L’Allenatore toscano, si legge, rappresenta la soluzione ideale per tutti; per la proprietà e per qualsiasi dirigenza ci sarà l’anno prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)Juve: unper sostituire Andreaindi. Lenotizie sulla panchina bianconera Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità del binomio-Juve nel 2021/2022 non sono mai state così basse. Anche Repubblica segue questa linea, svelando anche ildel possibile sostituto del tecnico bianconero. Si continua a parlare di Massimiliano Allegri, che era a Torino la settimana scorsa (solamente per riportare il figlio in città per la riapertura delle scuole). L’toscano, si legge, rappresenta la soluzione ideale per tutti; per la proprietà e per qualsiasi dirigenza ci sarà l’anno prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Juventus Napoli, De Luca e la Superlega: 'Agnelli ha fatto danni stupefacenti alla Juve, è un infiltrato di De Laurentiis' ...che in realtà sia un infiltrato di Aurelio De Laurentiis nella Juventus. Credo che i danni che ha fatto Agnelli alla Juve siano stupefacenti. Pirlo è un genio del pallone, ma un allenatore prematuro'.

"Non era quello che mi aspettavo, non sono contento": Pirlo è sulla graticola ... Milan in casa, Sassuolo a domicilio, Inter allo Stadium e Bologna al Dall'Ara: questo il difficile cammino sulla strada che porta alla Champions League con l'allenatore della Juventus che non pujò ...

Calciomercato Juventus, futuro allenatore | Agnelli ha già deciso JuveLive Fiorentina - Juventus 1 a 1: disegno del gol viola e tabellino La Fiorentina pareggia 1 a 1 contro la Juventus al Franchi di Firenze. Nel primo tempo i viola passano in vantaggio con Vlahovic che trasforma un netto calcio di rigore, in apertura di secondo tempo M ...

Friedkin-Sarri, fumata bianca Sembra ormai definita la scelta del prossimo allenatore della Roma Fali Ramadani, rappresentante di Sarri, nelle prossime ore sbarcherà in Italia per incontrare Tiago Pinto, con il quale ha già preso ...

