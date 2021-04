35 appuntamenti per 35 regali di compleanno: rimorchiatore seriale arrestato (Di lunedì 26 aprile 2021) Perché accontentarsi di un regalo di compleanno, quando puoi averne 35? Questo è quello che deve aver pensato Takashi Miyagawa, uomo giapponese di 39 anni, che ha avuto 35 appuntamenti con 35 donne diverse per ricevere da ognuna un regalo per il compleanno. Cosa ha ricevuto? Un arresto! Un Arsenio Lupin poco scaltro Takashi Miyagawa si spacciava come un venditore di docce. Con questa scusa, riusciva avvicinare molta gente, tra cui diverse ragazze ammaliate dai suoi modi affabili e gentili. Da una visita di lavoro si passava in breve a un appuntamento romantico, dove il giovane mostrava il meglio del suo arsenale di seduzione: romanticherie, galanterie e la promessa di un matrimonio imminente. Takashi Miyagawa non sarà un venditore di docce, ma un genio della truffa, capo d’accusa per cui è infatti stato arrestato. Alle ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) Perché accontentarsi di un regalo di, quando puoi averne 35? Questo è quello che deve aver pensato Takashi Miyagawa, uomo giapponese di 39 anni, che ha avuto 35con 35 donne diverse per ricevere da ognuna un regalo per il. Cosa ha ricevuto? Un arresto! Un Arsenio Lupin poco scaltro Takashi Miyagawa si spacciava come un venditore di docce. Con questa scusa, riusciva avvicinare molta gente, tra cui diverse ragazze ammaliate dai suoi modi affabili e gentili. Da una visita di lavoro si passava in breve a un appuntamento romantico, dove il giovane mostrava il meglio del suo arsenale di seduzione: romanticherie, galanterie e la promessa di un matrimonio imminente. Takashi Miyagawa non sarà un venditore di docce, ma un genio della truffa, capo d’accusa per cui è infatti stato. Alle ...

