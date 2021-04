Usa pronti a spedire in India sostanze per fare vaccini (Di domenica 25 aprile 2021) Gli Stati Uniti spediranno in India alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield , la versione Indiana del vaccino AstraZeneca. L'amministrazione Biden, riporta il New York Timnes, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Gli Stati Uniti spediranno inalcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield , la versionena del vaccino AstraZeneca. L'amministrazione Biden, riporta il New York Timnes, ...

