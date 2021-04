Uomini e Donne gossip, l’ex tronista Rosa Perrotta è incinta? (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo le voci di crisi, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono tornati la coppia di sempre: anzi, forse sono ancora più uniti e innamorati di prima. I due ex protagonisti di Uomini e Donne attualmente vivono a Milano con il loro piccolo Domenico, il figlio di due anni. Non ha mai fatto mistero di volersi sposare e allargare la famiglia: e se per le nozze è stato necessario rimandare a tempi migliori, a quando la pandemia sarà passata, la seconda gravidanza potrebbe essere ben più vicina. I fan su Instagram, infatti, hanno notato che in alcune storie di Rosa registrate alle terme, dove lei e Pietro si stanno godendo una parentesi di relax, l’ex tronista indossa quello che sembra un bracciale anti-nausea. Inizialmente si ipotizzava che si trattasse del braccialetto dato ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo le voci di crisi, Pietro Tartaglione esono tornati la coppia di sempre: anzi, forse sono ancora più uniti e innamorati di prima. I due ex protagonisti diattualmente vivono a Milano con il loro piccolo Domenico, il figlio di due anni. Non ha mai fatto mistero di volersi sposare e allargare la famiglia: e se per le nozze è stato necessario rimandare a tempi migliori, a quando la pandemia sarà passata, la seconda gravidanza potrebbe essere ben più vicina. I fan su Instagram, infatti, hanno notato che in alcune storie diregistrate alle terme, dove lei e Pietro si stanno godendo una parentesi di relax,indossa quello che sembra un bracciale anti-nausea. Inizialmente si ipotizzava che si trattasse del braccialetto dato ...

