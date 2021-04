Toscana tutta gialla: si riapre. Ma a Firenze troppi assembramenti. Appelli del prefetto e del sindaco (Di domenica 25 aprile 2021) Da oggi, lunedì 26 aprile 2022, la Toscana intera torna zona gialla. Ma la liberazione dal covid ancora non c'è. Tanta gente ieri, domenica, per le vie di Firenze, soprattutto nel centro storico, dal Ponte Vecchio alle vie della movida. Proprio oggi c'è stato un appello del prefetto Alessandra Guidi e e del sindaco Dario Nardella al senso di responsabilità per evitare che gli sforzi fatti vengano vanificati. Tanta le persone anche in piazza Santo Spirito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Da oggi, lunedì 26 aprile 2022, laintera torna zona. Ma la liberazione dal covid ancora non c'è. Tanta gente ieri, domenica, per le vie di, soprattutto nel centro storico, dal Ponte Vecchio alle vie della movida. Proprio oggi c'è stato un appello delAlessandra Guidi e e delDario Nardella al senso di responsabilità per evitare che gli sforzi fatti vengano vanificati. Tanta le persone anche in piazza Santo Spirito L'articolo proviene daPost.

