Sky – Napoli: Osimhen titolare col Torino, scelto il sostituto di Manolas. Fabian in dubbio (Di domenica 25 aprile 2021) Il Napoli giocherà col Torino con Osimhen titolare. Il nigeriano ha segnato sei gol fino ad ora in una stagione molto travagliato. Con la Lazio si è dovuto sedere in panchina per fare posto a Mertens, ma secondo Sky il tecnico del Napoli vuole gestire le forze per il finale di campionato ed è pronto a far giocare Osimhen dal primo minuto. In attacco c’è anche un altro ballottaggio quello tra Politano e Lozano con l’italiano leggermente favorito. In difesa è stato scelto il sostituto di Manolas squalificato: giocherà Rrahamani e non Maksimovic. In porta ci va ancora Meret dato che Ospina sta recuperando dall’infortunio. A centrocampo secondo Sky Fabian Ruiz è in dubbio per un piccolo problema, se non ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 aprile 2021) Ilgiocherà colcon. Il nigeriano ha segnato sei gol fino ad ora in una stagione molto travagliato. Con la Lazio si è dovuto sedere in panchina per fare posto a Mertens, ma secondo Sky il tecnico delvuole gestire le forze per il finale di campionato ed è pronto a far giocaredal primo minuto. In attacco c’è anche un altro ballottaggio quello tra Politano e Lozano con l’italiano leggermente favorito. In difesa è statoildisqualificato: giocherà Rrahamani e non Maksimovic. In porta ci va ancora Meret dato che Ospina sta recuperando dall’infortunio. A centrocampo secondo SkyRuiz è inper un piccolo problema, se non ...

