Selena Gomez scrive al premier Draghi: “Se ti avanzano vaccini…” (Di domenica 25 aprile 2021) Selena Gomez è entrata stamane in trend topic su Twitter in Italia. Come mai? Tutta colpa, o forse merito, di un tweet che la stessa artista texana di 28 anni ha pubblicato nelle scorse ore, rivolgendosi direttamente al presidente del consiglio del Belpaese, Mario Draghi. Selena Gomez scrive a Draghi per i vaccini (Foto Ciakclub)La cantante e attrice statunitense ha lanciato un appello affinchè vengano donate le dosi extra di vaccino anti covid, di modo da destinarle ai paesi che ne hanno bisogno ma che non possono permettersele. Ecco il cinguettio incriminato di Selena Gomez, che trovate anche qui sotto: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 aprile 2021)è entrata stamane in trend topic su Twitter in Italia. Come mai? Tutta colpa, o forse merito, di un tweet che la stessa artista texana di 28 anni ha pubblicato nelle scorse ore, rivolgendosi direttamente al presidente del consiglio del Belpaese, Marioper i vaccini (Foto Ciakclub)La cantante e attrice statunitense ha lanciato un appello affinchè vengano donate le dosi extra di vaccino anti covid, di modo da destinarle ai paesi che ne hanno bisogno ma che non possono permettersele. Ecco il cinguettio incriminato di, che trovate anche qui sotto: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo ...

Advertising

xselenababesx : RT @trulybadliar_: SELENA GOMEZ NON VE LA MERITATE MANCO PER IL CAZZO CESSI - eri_chamomile : RT @mocciosvs: draghi non comunica con gli italiani figuriamoci se risponde all'appello di selena gomez - infoitcultura : Selena Gomez scrive al premier Draghi: “Dona i vaccini in eccesso” - Luca190499 : RT @ironmanolan: Selena Gomez chiede a Mario Draghi di donare i vaccini extra agli americani. USA 40% della popolazione vaccinata. Italia… - kalavgang : RT @vlavivlava: Mario Draghi risponde alla richiesta di Selena Gomez -