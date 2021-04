Pd, Letta: 'Avvicinamento con il M5s per un'alleanza. Salvini? Decida se dentro o fuori dal governo' (Di domenica 25 aprile 2021) Con Conte 'ci sentiamo spesso. Con i 5 stelle abbiamo governato insieme e abbiamo due anni di tempo in vista delle elezioni 2023 per fare un percorso di Avvicinamento , con il Pd che costruisce un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Con Conte 'ci sentiamo spesso. Con i 5 stelle abbiamo governato insieme e abbiamo due anni di tempo in vista delle elezioni 2023 per fare un percorso di, con il Pd che costruisce un ...

