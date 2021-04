“Onward-Oltre la magia” | il lutto a misura di bambino

(Di domenica 25 aprile 2021) Titolo:laRegia: Dan ScanlonGenere: famiglia, animazione, fantasyDurata: 102’Doppiatori: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Mel RodriguezProgrammazione: Disney+Valutazione IMDB: 7.4/10 Nella cittadina di New Mushroomton vivono felicemente i fratelli Ian (Tom Holland), timido e con scarsa fiducia in sé stesso, e Barley Lightfoot (Chris Pratt), più grande e appassionato di giochi di ruolo, in compagnia della madre Laurel (Julia Louis-Dreyfus) e del suo compagno poliziotto Colt Bronco (Mel Rodriguez). Wilden (Kyle Bornheimer), il padre dei due, è infatti morto a seguito di una grave malattia poco prima della nascita di Ian e da allora i due elfi crescono da soli con la mamma, sperando un giorno di poter rivedere il loro papà. Il mondo in cui vivono, un po’ come il nostro, è dominato dalla ...

Per l'Italia,a Laura Pausini, da segnalare le due nomination al Pinocchio di Matteo Garrone, ...(Bosnia ed Erzegovina) Shàonián de n di Derek Tsang (Hong Kong) Miglior film d'animazione...