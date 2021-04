Milan: Pioli, Ibrahimovic out contro la Lazio (Di domenica 25 aprile 2021) "Ibrahimovic sta meglio ma non ci sarà domani, tornerà a disposizione dalla prossima con il Benevento. Mandzukic invece può darci il giusto apporto, lui e Leao si giocano un posto domani". Lo annuncia ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) "sta meglio ma non ci sarà domani, tornerà a disposizione dalla prossima con il Benevento. Mandzukic invece può darci il giusto apporto, lui e Leao si giocano un posto domani". Lo annuncia ...

PBPcalcio : Pioli conferma assenza di #Ibra domani e aggiunge che sarà disponibile dalla prossima #Milan - AntoVitiello : #Pioli: 'Abbiamo avuto dei problemi, Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Valutiamo domani'. #Milan - PietroMazzara : #Pioli sbaglia i cambi e il #Milan la paga carissima. Lotta per la #UCL che diventa incandescente e che non permette più errori ai rossoneri - 2003_manchester : RT @Sk91acm: L' omertà di pioli sugli infortuni mi spezza. Davvero una cosa simile non si vede nemmeno in serie C. Dilettanti alla guida de… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ibrahimovic non convocato per la sfida contro la Lazio ???? #SerieA | #LazioMilan -