Lucescu attacca | «Super League? La storia peggioe che ho vissuto nel calcio»bre

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea, ha parlato della: le sue dichiarazioni anche sulla Juventus Mircea, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato a Tuttosport della. Le sue parole.– «È una brutta, la peggiore che honel. E io, seppur mi senta molto giovane, ho 75 anni e ne ho viste di tutti i colori. Lalega è un male perché ilè nato come uno sport accessibile a tutti, a partire dai più poveri. Volerlo trasformare in qualcosa di élitario è sbagliato e pericoloso. Lo sa perché? Diventerebbe un torneo per ricchi in campo e sugli spalti: le persone normali mica potrebbero permettersi ...