Le pagelle dell’Udinese – Musso para tutto | De Paul determinante

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Udinese non fa sconti alla Strega e si impone 4-2 al Vigorito. Ledei bianconeri:7: Con una serie di grandi interventi sbarra la strada al Benevento e mette in cassaforte la vittoria. Poderoso su Glik, Caldirola, Ionita e Gaich. Non può nulla sul rigore e Lapadula lo beffa solo grazie a una deviazione. Becao 6: Sfortunato nel deviare in rete la conclusione di Lapadula. In precedenza solo un errore, quando si perde Gaich sul 3-1 rischiando di mandarlo in porta. Bonifazi 6,5: Rischia rigore su Improta nel primo tempo, ma interviene giusto al limite e lo scongiura. Provvidenziale nel salvare su Gaich e attento nel guidare la difesa. Nuytinck 6,5: Evita almeno un paio di gol. Solido e preciso negli anticipi in area, sopratsui calci piazzati. Molina: Lucido a battere Montipò ...