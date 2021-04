Krause, presidente del Parma: “Credo di essere il degno erede di de Coubertin” (Di domenica 25 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FonsoClaudio : @Kyle_J_Krause carissimo Presidente mi dispiace perché lei non meritava tutto questo schifo ma adesso bisogna rimbo… - RonaldoRama : @Kyle_J_Krause Signor Presidente per favore valuti subito D'aversa .... per poter preparare tutto per la prossima stagione ?? - FonsoClaudio : @Kyle_J_Krause Carissimo presidente iniziamo già da lunedì con Donadoni e un nuovo progetto per risalire subito.Mi… - Viktor222717 : @glen_michele @1913parmacalcio @Solo_Parma @simo_lor @Kyle_J_Krause La squadra più penosa della serie A. Dispiace s… - Giovann51741997 : @Kyle_J_Krause Lei è un Presidente Fantastico, non merita questa squadraccia schifosa! Giocatori vergognosi. Kyle Krause non mollare ?????? -