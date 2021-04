Delitto di Avellino, fidanzato accusa fidanzata Elena: "Piano era suo" (Di domenica 25 aprile 2021) Giovanni Limata , il fidanzato della figlia di Aldo Gioia , l'uomo ucciso a coltellate ad Avellino nella serata di venerdì 23 aprile, avrebbe confessato che il Piano di sterminare tutta la famiglia ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Giovanni Limata , ildella figlia di Aldo Gioia , l'uomo ucciso a coltellate adnella serata di venerdì 23 aprile, avrebbe confessato che ildi sterminare tutta la famiglia ...

Delitto di Avellino, fidanzato accusa fidanzata Elena: "Piano era suo" ... i due, in stato di fermo presso il carcere di Avellino, compariranno davanti al gip del tribunale ... Al legale la donna, che ha assistito al delitto, chiamato i soccorsi per il marito e avvertito la ...

Delitto Avellino,omicida accusa ragazza 19.22 Delitto Avellino,omicida accusa ragazza Il piano per sterminare l'intera famiglia, con l'uccisione programmata anche della madre e della sorella della giovane, sarebbe stato messo a punto e fortemente ...

Delitto Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: "Il piano per sterminare la famiglia era suo"

Delitto di Avellino: omicida accusa fidanzata, 'piano era suo' Agli agenti della Squadra Mobile di Avellino ai quali ha reso piena confessione, Giovanni Limata, il giovane di 23 anni che ha ucciso il padre della fidanzata, Aldo Gioia, di 53 anni, nella nott ...

