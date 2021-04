Como | corteo anticovid in centro | dieci multati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Como corteo

QuiComo

Avevano organizzato una manifestazione, non autorizzata, per protestare nel giorno della Festa della Liberazione contro le restrizioni per il contenimento del Covid , ma sono tornati a casa con una ......in centro a, questa mattina, per violazione delle disposizioni anti covid tutt'ora in vigore nella zona arancione (il 'giallo' scatterà dalla mezzanotte). Il gruppo - che procedeva in- è ...Avevano organizzato una manifestazione, non autorizzata, per protestare nel giorno della Festa della Liberazione contro le restrizioni per il contenimento del Covid, ma sono tornati a casa con una mul ...Il Como torna in serie B dopo sei anni, superando due fallimenti e una ripartenza dalla serie D. Gli azzurri oggi allo stadio Sinigaglia hanno battuto l'Alessandria 2-1, seconda in classifica del giro ...