Biot | Sputnik e il gioco delle ombre L’analisi di Caligiuri

(Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante inesattezze innumerevoli, il dibattito sul tema dello spionaggio russo in Italia, che ha visto coinvolto in modo inequivocabile il capitano di fregata Walter, è anche il segno di una trasformazione culturale. Infatti, in una certa misura, nell’opinione pubblica sembra registrarsi una maggiore consapevolezza della funzione dell’intelligence. Alcune ovvie riflessioni: lo spionaggio è sempre esistito e oggi le spie sono più indispensabili che mai, perché si combatte in uno scenario fluido e indefinito. Inoltre, il caso specifico riguarda armamenti militari, sui quali si continuano a spendere cifre favolose ogni anno, nonostante i bilanci pubblici siano in profondo rosso. E specie in questo settore avere informazioni su quanto già fatto da altri consente rilevanti risparmi in ricerca e sviluppo. La circostanza conferma come gli interessi geostrategici ...