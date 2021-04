Basket | Serie A1 2020 2021 | Varese-Trieste 73-79 | cronaca e tabellino

(Di domenica 25 aprile 2021) L’Allianz Pallacanestroha domato l’Openjobmetisattraverso il risultato di 73-79, palesando uno stato di forma eccellente dei componenti della compagine, al termine della ventinovesima giornata dellaA1 di. I triestini hanno tenuto testa agli avversari sin dai primi secondi del match, non gettando la spugna nei momenti complessi e riuscendo a spuntarla al termine di una contesa senza esclusione di colpi. Beane ha mostrato il proprio sconfinato talento e messo a segno 19 punti, ergendosi a leader tecnico dinell’occasione, sebbene il suo pragmatismo non sia stato replicato dai compagni. Oltre ai prolifici Douglas ed Egbunu, difatti, soltanto Ruzzier ha raggiunto la doppia cifra in termini di punti totali, non abbastanza per ...

Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto l'UnaHotels Reggio Emilia per 89-82, in occasione della ventinovesima giornata della Serie A1 di basket 2020/2021. Tabellino e cronaca ...Basket, Serie A 2020/2021: Brescia si salva con la vittoria su Cremona, Cantù cade contro la Fortitudo e retrocede in A2 ...