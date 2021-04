Baiano: ”Il Napoli sa bene che la partita con il Torino è importante” (Di domenica 25 aprile 2021) Baiano: “Non sarà una partita semplice. Il Napoli ha qualità superiori a quelle del Torino, in attacco preferisco Mertens, ma Osimhen è in crescita” Domani si gioca Torino – Napoli, gara importantissima per gli azzurri intenzionati a continuare il trend di risultati positivi ottenuti nelle ultime gionate edi vampionato. Gli uomini di Gattuso sono motivati e carichi pe centrare l’obiettivo primario onde poter permettere al club di Aurelio De Laurentiis di programare il futuro in tranquillità. La conqueista del quarto posto, nel massimo torno nazionale, per avere il pass alla Champions League della prossima stagione, per il Napoli, è fondamentale ed indispensabile. A tal proposito Ciccio Baiano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato ... Leggi su retecalcio (Di domenica 25 aprile 2021): “Non sarà unasemplice. Ilha qualità superiori a quelle del, in attacco preferisco Mertens, ma Osimhen è in crescita” Domani si gioca, gara importantissima per gli azzurri intenzionati a continuare il trend di risultati positivi ottenuti nelle ultime gionate edi vampionato. Gli uomini di Gattuso sono motivati e carichi pe centrare l’obiettivo primario onde poter permettere al club di Aurelio De Laurentiis di programare il futuro in tranquillità. La conqueista del quarto posto, nel massimo torno nazionale, per avere il pass alla Champions League della prossima stagione, per il, è fondamentale ed indispensabile. A tal proposito Ciccio, ex attaccante del, ha rilasciato ...

