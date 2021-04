Anticipazioni ufficiali di UN POSTO AL SOLE dal 26 al 30 Aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Nuove sorprese, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 Aprile 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5681, 5682, 5683, 5684, 5685. Per i più curiosi, ecco un riassunto delle trame ufficiali dell’intera settimana. Anticipazioni UPAS di Lunedì 26 Aprile 2021 Franco espone a Ferri la sua scoperta ai cantieri ed è pronto ad andare alla polizia… qui. Anticipazioni UPAS di Martedì 27 Aprile 2021 Mentre Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara, lei sembra ormai determinata a far valere i suoi diritti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Nuove sorprese, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5681, 5682, 5683, 5684, 5685. Per i più curiosi, ecco un riassunto delle tramedell’intera settimana.UPAS di Lunedì 26Franco espone a Ferri la sua scoperta ai cantieri ed è pronto ad andare alla polizia… qui.UPAS di Martedì 27Mentre Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara, lei sembra ormai determinata a far valere i suoi diritti ...

