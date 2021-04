25 aprile | Mattarella e Draghi all' altare della Patria Tutti uniti come per la Liberazione

(Di domenica 25 aprile 2021) Cerimonia ufficiale all'per il 76esimo anniversariodal nazifascismo: in piazza Venezia a Roma il presidenteRepubblica, Sergio, insieme al ...

Una corona d'alloro per il 76esimo anniversario della Liberazione , il Presidente della Repubblica, Sergio, ha reso omaggio così all' Altare della Patria . Con lui, i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi ; della Corte ...'Sono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra - ha spiegato- e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con ...Il Comune di San Sostene celebra il 25 aprile nel 76°anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Degne di nota sono le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato all