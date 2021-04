25 aprile: celebrazione al Quirinale, omaggio di Mattarella ad Altare Patria e a Quadraro (2) (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - E' stato proiettato un estratto del documentario Rai “La donna nella Resistenza” realizzato, nel 1965, da Liliana Cavani e eseguiti dai Maestri di Bonaventura e Peghin i brani musicali "Reminiscenze " e "Bella ciao". La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica. Erano presenti i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Casellati, della Camera, Roberto Fico; il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e i rappresentanti dell'Anpi e delle Associazioni combattentistiche e partigiane e d'Arma. In precedenza il Capo dello Stato e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si sono collegati in videoconferenza dal Quirinale con le scuole vincitrici del concorso nazionale "Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - E' stato proiettato un estratto del documentario Rai “La donna nella Resistenza” realizzato, nel 1965, da Liliana Cavani e eseguiti dai Maestri di Bonaventura e Peghin i brani musicali "Reminiscenze " e "Bella ciao". La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica. Erano presenti i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Casellati, della Camera, Roberto Fico; il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e i rappresentanti dell'Anpi e delle Associazioni combattentistiche e partigiane e d'Arma. In precedenza il Capo dello Stato e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si sono collegati in videoconferenza dalcon le scuole vincitrici del concorso nazionale "Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della ...

