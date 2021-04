25 aprile, 76 anni fa la liberazione d'Italia: perché è sempre importante festeggiare (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprile di quest'anno ricorre il 76° anniversario della liberazione d'Italia, la Festa della liberazione d'Italia. La ricorrenza dello scorso anno segnava esattamente i tre quarti di secolo dal 25 aprile 1945 e fu però la prima volta che non venne festeggiata in piazza dal momento che si era in pieno lockdown e nella morsa dell'epidemia. Malgrado ciò, il 25 aprile fu puntualmente celebrato dai balconi d'Italia ancor più orgogliosamente a dispetto della contingenza più drammatica vissuta dopo la seconda guerra mondiale. Contingenza che ha vivificato il senso che il 25 aprile non sia il semplice ricordo di un qualche avvenimento del passato: è una data che segna concretamente la storia di tutti nella libertà che ci ... Leggi su gqitalia (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25di quest'anno ricorre il 76°versario dellad', la Festa dellad'. La ricorrenza dello scorso anno segnava esattamente i tre quarti di secolo dal 251945 e fu però la prima volta che non venne festeggiata in piazza dal momento che si era in pieno lockdown e nella morsa dell'epidemia. Malgrado ciò, il 25fu puntualmente celebrato dai balconi d'ancor più orgogliosamente a dispetto della contingenza più drammatica vissuta dopo la seconda guerra mondiale. Contingenza che ha vivificato il senso che il 25non sia il semplice ricordo di un qualche avvenimento del passato: è una data che segna concretamente la storia di tutti nella libertà che ci ...

Advertising

Raiofficialnews : Le ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della #Resistenza lette da 12 ragazzi e ragazze tra i 18 e… - RegioneLazio : #vaccini anti #COVID19 Da martedì 27 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazione per le persone con comorbidità (c… - LaStampa : Non solo commemorazioni virtuali per i 76 anni dalla Liberazione. Come cambia il 25 Aprile - infoitinterno : Non solo commemorazioni virtuali per i 76 anni dalla Liberazione. Come cambia il 25 Aprile - Wolf09741442 : Buongiorno Twitter... Domenica molto particolare, oggi... Per me un gran giorno davvero... Compleanno ed onomastico… -