Vincenzo Nibali corre verso il Giro d’Italia 2021 | è già in bici dopo l’infortunio

(Di sabato 24 aprile 2021) Nove giornil’operazione al polso dello scorso 15 aprileè già tornato ine vede illa terapia a casa, lo Squalo è salito in sella e ha scalato il Passo Foscagno, dalle parti di Livigno. Il corridore siciliano ha ripreso gli allenamenti in vista della Corsa Rosa, primo vero obiettivo della sua stagione. Un obiettivo che sembrava essere sfumatola caduta e che adesso è sempre più vicino, almeno a giudicare dai video postati su Instagram dal campione della Trek-Segafredo. SportFace.

Sono passati quattro anni dalla morte di Michele Scarponi, corridore professionista, vincitore di un Giro d'Italia, compagno di squadra di, e le morti non tendono a diminuire, anzi. "...Parole che infondono grande speranza a tutti i tifosi, quelle pubblicate dasul suo profilo Instagram. Il ciclista messinese, infortunatosi al polso alcuni giorni fa e subito finito ...Nove giorni dopo l’operazione al polso dello scorso 15 aprile Vincenzo Nibali è già tornato in bici e vede il Giro d’Italia. Dopo la terapia a casa, lo Squalo è salito in sella e ha scalato il Passo F ...Il ricordo del ct Mancini all’evento "Michele non si passa" organizzato per l’anniversario della scomparsa dell’Aquila di Filottrano ...