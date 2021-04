Serie C | riscontrata una positività nel Foggia Il comunicato

(Di sabato 24 aprile 2021) Uscito da poco dalla situazione complicata creata dal Covid, ilha annunciato che ha riscontrato un’altra: “Il Calcio1920 comunica che, dai tamponi antigenici effettuati stamane nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa laal Covid-19 di un elemento del gruppo squadra che, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. L’atleta risultato positivo è stato successivamente sottoposto al tampone molecolare, il cui esito è atteso per la giornata di domani”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

