Scollatura esagerata | tacchi a spillo e mosse proibite | Martina Miliddi da impazzire in studio dalla Toffanin | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) A Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 24 aprile, in onda su Canale 5 e come sempre condotto da Silvia, tiene banco, eliminata nell'ultima puntata di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Laè stata tra le più discusse e criticate di questa edizione del talent Mediaset, e ha sofferto molto per l'eliminazione recentemente patita. Ora, però, è tornata a sorridere. E il fatto che abbia ritrovato la serenità lo dimostra anche il clamoroso doppio-postato sul suo profilo Instagram, e che potete vedere qui sotto, con cui annuncia la sua partecipazione alla trasmissione della. Eccola in tailleur azzurro, molto aderente, giusto per mettere in evidenza le sue bellissime forme. Dunque una...