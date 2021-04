Scambio dati/soldi, Conte cerca l'accordo con Rousseau (Di sabato 24 aprile 2021) “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento dei dati degli iscritti da Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l’unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti da Rousseau per conto del Movimento”. Lo scrive su facebook Giuseppe Conte. “Quest’ultimo principio, peraltro, non è mai stato posto in discussione, perché i debiti non si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo passaggio potremo dare il via al nuovo corso del Movimento. Confido che tutto si svolga in pochi giorni”, aggiunge ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento deidegli iscritti daal Movimento 5 Stelle, che è l’unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti daper conto del Movimento”. Lo scrive su facebook Giuseppe. “Quest’ultimo principio, peraltro, non è mai stato posto in discussione, perché i debiti non si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo passaggio potremo dare il via al nuovo corso del Movimento. Confido che tutto si svolga in pochi giorni”, aggiunge ...

