Recovery plan, Meloni: “Il dibattito in aula va rinviato. Il Parlamento è tenuto all’oscuro” (Di sabato 24 aprile 2021) Fratelli d’Italia punta i piedi. Si scaglia contro i tempi contingentati sul Recovery plan, ancora semisconosciuto. E chiede ufficialmente ai presidenti di Camera e Senato di rinviare il dibattito parlamentare per consentire al Parlamento, di fatto scavalcato, di dire la sua. Prima che il piano parta per Bruxelles. Recovery plan, Meloni: il Parlamento è tenuto all’oscuro “Lunedì, il presidente Draghi illustrerà al Parlamento il Recovery plan, un piano che impegnerà economicamente le prossime generazioni e che segnerà i prossimi decenni”, scrive Giorgia Meloni su Facebook in un post indignato. “Dopo l’illustrazione, il documento sarà inviato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Fratelli d’Italia punta i piedi. Si scaglia contro i tempi contingentati sul, ancora semisconosciuto. E chiede ufficialmente ai presidenti di Camera e Senato di rinviare ilparlamentare per consentire al, di fatto scavalcato, di dire la sua. Prima che il piano parta per Bruxelles.: il“Lunedì, il presidente Draghi illustrerà alil, un piano che impegnerà economicamente le prossime generazioni e che segnerà i prossimi decenni”, scrive Giorgiasu Facebook in un post indignato. “Dopo l’illustrazione, il documento sarà inviato ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery Plan, il piano Draghi divide il governo: slitta il Cdm, cosa succede ora Il testo definitivo del Recovery Plan italiano dovrà comunque arrivare a Bruxelles entro il 30 aprile . Sul Superbonus , comunque, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier avrebbe rassicurato il M5S ...

Recovery plan, Abi: 'Prorogare il superbonus edilizia fino al 2023' L'Associazione bancaria italiana chiede alle autorità italiane di mantenere le misure sul potenziamento al 110% del superbonus per l'edilizia tra le misure del Recovery plan. E il presidente Antonio Patuanelli scrive in una nota: 'La certezza del diritto e la stabilità, almeno fino al 2023, delle misure messe in campo sono fondamentali per sviluppare ...

Recovery Plan, ecco le 6 missioni e le riforme per cambiare l’Italia Resto al Sud Tensioni tra i partiti, rinviato ancora il Cdm. Pressing su Draghi per il Superbonus Il Consiglio dei ministri sul Pnrr, che va inviato a Bruxelles entro il 30 aprile, fissato per le 10 di questa mattina, è stato rimandato. Dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio ...

Malpezzi a Rainews24: "Donne e giovani siano perno Pnrr" "Sono questioni fondamentali e decisive per cambiare il Paese e avere un impatto decisivo sulla crescita del Mezzogiorno" spiega il Presidente dei senatori Pd ...

