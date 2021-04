Recovery: Conte, ‘superbonus in Pnrr essenziale, no incertezze su 2023’ (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Anche l’ex premier Giuseppe Conte, capo in pectore del M5S, interviene sulle frizioni in atto nel governo sul superbonus al 2023. “La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle – scrive su Fb – è un’occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica. In quest’ottica, il superbonus 110% è una misura fondamentale per consentire non solo di salvaguardare il nostro Pianeta e abbattere in modo significativo le emissioni, ma anche per permettere a milioni di famiglie di risparmiare sui costi dell’energia e di rendere più sicure le proprie case sul piano antisismico”. “Non solo – rimarca Conte – con il superbonus si sta investendo su un patrimonio immobiliare vetusto, si stanno creando migliaia di posti di lavoro con ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Anche l’ex premier Giuseppe, capo in pectore del M5S, interviene sulle frizioni in atto nel governo sul superbonus al 2023. “La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle – scrive su Fb – è un’occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica. In quest’ottica, il superbonus 110% è una misura fondamentale per consentire non solo di salvaguardare il nostro Pianeta e abbattere in modo significativo le emissioni, ma anche per permettere a milioni di famiglie di risparmiare sui costi dell’energia e di rendere più sicure le proprie case sul piano antisismico”. “Non solo – rimarca– con il superbonus si sta investendo su un patrimonio immobiliare vetusto, si stanno creando migliaia di posti di lavoro con ...

fattoquotidiano : Il Recovery di Draghi e quello di Conte a confronto: la discontinuità non c’è. Sì al superbonus fino al 2023. Più s… - fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - TV7Benevento : Recovery: Conte, 'superbonus in Pnrr essenziale, no incertezze su 2023'... - ErmannoKilgore : RT @paologerbaudo: C'era più 'trasparenza' nel dibattito sul Recovery al tempo del governo Conte, quando si è parlato per mesi di voci di s… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Il Recovery di Draghi e quello di Conte a confronto: la discontinuità non c’è. Sì al superbonus fino al 2023. Più sold… -