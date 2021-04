Quella notte a casa del figlio di Grillo | ora parla la ragazza | «Così mi hanno violentata»

(Di sabato 24 aprile 2021) Il nome è di fantasia, ma la sua testimonianza – corredata di foto e video – è agli atti dell’inchiesta. Oggi il quotidiano La Stampa con Gianluigi Nuzzi riporta ampi stralci del racconto di Silvia, laitalo-svedese di 19 anni che accusa Ciro, ildi Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di stupro di gruppo nei suoi confronti. Tutto comincia alle 14.45 del 17 luglio 2019. Silvia è con la sua amica Roberta, anche questo un nome di fantasia, che si è appena svegliata intontita nel soggiorno della villetta dia Porto Cervo. Roberta le chiede perché piange e Silvia risponde che l’. Il 5 luglio Silvia era arrivata in Sardegna per trascorrere le vacanze dopo la fine della scuola. Poco dopo Roberta la ...

