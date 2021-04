Marcella Bella | chi è | età | carriera | canzoni | chi è il marito | figli | vita privata | canzoni

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti due “nemiche”, ora legate da un profondo rapporto di amicizia: Donatella Rettore e: chi è, età,è nata a Catania il 18 giugno del 1952 ed è una nota cantante. Nel 1965 ha vinto le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, una rassegna canora organizzata da Teddy Reno, ma ha soli 13 anni e non ha vinto da regolamento. Nel 1968, l’incontro con Ivo Callegari, ha dato al’opportunità di firmare un contratto: ha così inciso il suo primo 45 giri nel 1969. Nel 1972 ha ottenuto la consacrazione con la partecipazione al Festival di Sanremo con Montagne verdi, brano scritto da suo ...

Oggisarà a Verissimo al fianco di Donatella Rettore , che adesso etichetta come una sorella, ma sicuramente nelle scorse settimane ha avuto il suo bel da fare per via del no di Amadeus al ...Una vita insieme e mai una crisi?conferma che con il marito Mario Merello è andato sempre tutto a gonfie vele anche se in passata, quando era giovane e insicura, ha avuto modo di lasciarsi andare ad una tremenda ...Marcella Bella ospite a Verissimo in coppia con Donatella Rettore: "La miglia famiglia l'ha adottata", ecco che cosa rivelerà ...Gianni Bella, fratello Marcella Bella, un grave ictus che l’ha colpito nel 2010. I due fratelli hanno affrontato insieme la malattia nel nome della musica ...