Indonesia, ritrovati relitti del sottomarino militare scomparso al largo di Bali (Di sabato 24 aprile 2021) Rinvenuti dai soccorritori pezzo di siluro e contenitore di lubrificante appartenenti al Kri Nanggala 402. Nessuna speranza, a quanto sembra, per i 53 membri dell'equipaggio

