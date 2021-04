In memoria di Milva, artista rinascimentale piombata come un alieno nel Novecento (Di sabato 24 aprile 2021) Credo che solo Jovanotti possa vantare un cambiamento di percezione nell’opinione pubblica vagamente paragonabile a quello di Milva, scomparsa oggi all’età di ottantuno anni. Non mi viene in mente nessun altro, come lei, capace di cambiare così tanto impatto sul pubblico da passare dall’essere una cantante popolare all’essere una interprete sofisticata, complessa, colta. Citare Jovanotti potrebbe sembrare fuoriluogo, ma del resto mi serviva mettere una pietra di paragone, lui che è passato dall’essere quello di Gimme five all’autore stimato e riconosciuto, amico di Fernanda Pivano e comunque credibile nel parlare di argomenti seri, ricordiamocelo al G8 di Genova seduto di fronte ai grandi della Terra. Non è però di Lorenzo che voglio parlarvi oggi, ma di Milva. Una artista che ha partecipato a un numero ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Credo che solo Jovanotti possa vantare un cambiamento di percezione nell’opinione pubblica vagamente paragonabile a quello di, scomparsa oggi all’età di ottantuno anni. Non mi viene in mente nessun altro,lei, capace di cambiare così tanto impatto sul pubblico da passare dall’essere una cantante popolare all’essere una interprete sofisticata, complessa, colta. Citare Jovanotti potrebbe sembrare fuoriluogo, ma del resto mi serviva mettere una pietra di paragone, lui che è passato dall’essere quello di Gimme five all’autore stimato e riconosciuto, amico di Fernanda Pivano e comunque credibile nel parlare di argomenti seri, ricordiamocelo al G8 di Genova seduto di fronte ai grandi della Terra. Non è però di Lorenzo che voglio parlarvi oggi, ma di. Unache ha partecipato a un numero ...

Advertising

zazoomblog : In memoria di Milva artista rinascimentale piombata come un alieno nel Novecento - #memoria #Milva #artista - Francecoma : È morta Milva a 81 anni: 'Aveva perso la coscienza del tempo e della memoria' - Cetwin : @TommasoZorzi #tzvip @stefyorlando #sovip - bb91687509 : RT @OneMilanes: #Milva vuna de quei artista che, anca se ìnn no de tò gùst, te sè che ìnn grand. E cumunque, el 'Bella ciao' cume l'hà cant… - AcerboLivio : È morta Milva a 81 anni: “Aveva perso la coscienza del tempo e della memoria” -

Ultime Notizie dalla rete : memoria Milva E' morta Milva, la 'rossa' della canzone "Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato Milva, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua memoria. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e ...

Milva, la camera ardente al Piccolo "Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato Milva, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua memoria. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e ...

È morta Milva a 81 anni: “Aveva perso la coscienza del tempo e della memoria” Music Fanpage Addio a Milva, la camera ardente al Piccolo Sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, la camera ardente per Milva. I funerali seguiranno in forma strettamente privata. Lo comunica il Piccolo ...

Morta Milva “la Rossa”: dal sodalizio con Strehler all’omaggio di Jannacci, era legatissima a Milano Milva, morta ieri nella sua casa di Milano all’età di 81 anni, era molto legata al capoluogo lombardo. Nel 1965 al Piccolo Teatro era iniziato il suo trentennale sodalizio con Giorgio Strehler. Un alt ...

"Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e ..."Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e ...Sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, la camera ardente per Milva. I funerali seguiranno in forma strettamente privata. Lo comunica il Piccolo ...Milva, morta ieri nella sua casa di Milano all’età di 81 anni, era molto legata al capoluogo lombardo. Nel 1965 al Piccolo Teatro era iniziato il suo trentennale sodalizio con Giorgio Strehler. Un alt ...