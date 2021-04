Il Covid può uccidere, il mare non dà scampo ma fa meno notizia (Di sabato 24 aprile 2021) "I morti non sono tutti uguali. Oggi chi muore di Covid muore di più, chi muore sperso nelle onde magari manco è morto". su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) "I morti non sono tutti uguali. Oggi chi muore dimuore di più, chi muore sperso nelle onde magari manco è morto". su Notizie.it.

CarloCalenda : .?@EnricoLetta? te lo propongo davvero per l’ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ritiro d… - AlbertoBagnai : Nonostante su questo grafico (qui: - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - Grandetornado2 : RT @gabrillasarti2: In Costituzione , Nessuna restriziona può essere politica !!! - ComunicareSalut : Covid, «tra vaccinati si può stare senza mascherina e distanziamento»: le nuove linee guida europee @corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Covid, il ministro Orlando: "Vaccini in azienda, pronti a ripartire" ... sottolineando che la tutela della salute "è la prima misura economica" che può far ripartire il ... Andrea Orlando, si dice certo che il Protocollo per la vaccinazione anti - Sars - Cov - 2/Covid 19 ...

Cassa integrazione, 200 euro in più in busta paga: per chi? ...in vigore soltanto per i datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale a causa del Covid - 19 (assegno ordinario o cig in deroga). Blocco dei licenziamenti: cosa può ...

