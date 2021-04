Genoa – Spezia 2-0: Scamacca e Shomudorov decidono lo scontro salvezza (Di sabato 24 aprile 2021) Due reti, tutte nel secondo tempo, hanno deciso il match salvezza tra Genoa e Spezia. Ad aprire i conti ci ha pensato Gianluca Scamacca, punta di diamante di Ballardini. La seconda rete porta invece la firma dell’uzbeko Shomudorov, entrato nella ripresa proprio al posto di uno spento Mattia Destro. Come sono scese in campo le squadre? Ballardini conferma il suo tradizionale 3-5-2. Perin in porta, Masiello, Biraschi e Criscito in difesa. Quintetto di centrocampo formato da Goldanica, Badelj, Strootman, Pjaca e Zappacosta. In avanti Destro e Pandev. Italiano risponde con un 4-3-3-. Provedel tra i pali Terzi, Erlic e Bastoni in difesa. Maggiore, Pobega e Senza a centrocampo. In avanti tridente formato da Farias, Gyasi e Nzola, a riposo contro l’Inter. La partita Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Due reti, tutte nel secondo tempo, hanno deciso il matchtra. Ad aprire i conti ci ha pensato Gianluca, punta di diamante di Ballardini. La seconda rete porta invece la firma dell’uzbeko, entrato nella ripresa proprio al posto di uno spento Mattia Destro. Come sono scese in campo le squadre? Ballardini conferma il suo tradizionale 3-5-2. Perin in porta, Masiello, Biraschi e Criscito in difesa. Quintetto di centrocampo formato da Goldanica, Badelj, Strootman, Pjaca e Zappacosta. In avanti Destro e Pandev. Italiano risponde con un 4-3-3-. Provedel tra i pali Terzi, Erlic e Bastoni in difesa. Maggiore, Pobega e Senza a centrocampo. In avanti tridente formato da Farias, Gyasi e Nzola, a riposo contro l’Inter. La partita Il ...

