Forza Italia, tempi più lunghi del previsto per i nuovi coordinamenti (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In Campania dobbiamo dar vita ad un nuovo assetto politico e organizzativo di Forza Italia nello spirito dell’unità e della collegialità, secondo le linee indicate dal Presidente Silvio Berlusconi“. Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano rendendo noto che “una squadra è già al lavoro per garantire la massima partecipazione di giovani, donne, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni“. “Per favorire questo percorso di rilancio – spiega il senatore De Siano – abbiamo condiviso con il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani l’azzeramento di tutti gli organismi pregressi“. “Nelle prossime settimane verrà dunque ufficializzata la composizione del nuovo organigramma chiamato a rilanciare l’azione politico-amministrativa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In Campania dobbiamo dar vita ad un nuovo assetto politico e organizzativo dinello spirito dell’unità e della collegialità, secondo le linee indicate dal Presidente Silvio Berlusconi“. Lo afferma il coordinatore regionale campano diDomenico De Siano rendendo noto che “una squadra è già al lavoro per garantire la massima partecipazione di giovani, donne, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni“. “Per favorire questo percorso di rilancio – spiega il senatore De Siano – abbiamo condiviso con il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani l’azzeramento di tutti gli organismi pregressi“. “Nelle prossime settimane verrà dunque ufficializzata la composizione del nuovo organigramma chiamato a rilanciare l’azione politico-amministrativa ...

