Filippi: “Partita decisiva, la vittoria unico risultato. Doda al posto di Almici? Rispondo così” (Di sabato 24 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Cavese.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi si è espresso in vista del match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 17.30."Cavese? Per noi questa è la Partita decisiva al contrario delle altre, un match che può permetterci di avvicinarci a posizioni migliori in vista dell'ultima giornata. C'è un unico risultato, ossia quello di portare a casa la vittoria, poi penseremo al Francavilla - sono state le sue parole -. Doda al posto di Almici? Ci sono tante assenze ma i presenti mi danno garanzie, abbiamo provato lui come altri. Non ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Cavese.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomosi è espresso in vista del match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 17.30."Cavese? Per noi questa è laal contrario delle altre, un match che può permetterci di avvicinarci a posizioni migliori in vista dell'ultima giornata. C'è un, ossia quello di portare a casa la, poi penseremo al Francavilla - sono state le sue parole -.aldi? Ci sono tante assenze ma i presenti mi danno garanzie, abbiamo provato lui come altri. Non ...

